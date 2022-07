Újjáélesztik az orosz háztáji gazdálkodást a szankciók

Orosz méhész munkában. Fotó: AFP/Europress

A vidéki dácsában eltöltött idő régóta hozzátartozik a városban élő oroszok életéhez, de a szankciók és az élelmiszerek drágulása miatt idén ezt a korábbinál többen kötik össze a kert művelésével, zöldségek és gyümölcsök termesztésével, haszonállatok tartásával.

Júniusban az élelmiszerárak 19 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, néhány termék pedig kiemelkedő mértékben drágult, a tészta például 28 százalékkal, míg a cukor 48 százalékkal – derül ki a Wall Street Journal összeállításából. Búzát és cukorrépát ugyan aligha termesztenek nagy mennyiségben a ház körül, a hagymával, répával és céklával viszont megtehetik ezt, így legalább a borscs-infláció ellen védekezhetnek.

Az amerikai lap mások mellett ezt egy Szentpéterváron élő fotósnő példájával illusztrálja, aki minden hétvége elején autóba ül édesanyja, szamojéd kutyája és hat macskája társaságában, hogy ötórás út után megérkezzen az észt határ melletti két és fél hektáros birtokára. Itt aztán reggeltől estig dolgoznak, hogy ellássák magukat egész télre eltett gyümölcsökkel és zöldségekkel. Ez már csak azért is jól fog jönni, mert a fotós munkájából származó bevétele idén a felére esett.

Az orosz lakosság közel fele birtokol vidéki házat és/vagy megművelhető földet egy idei felmérés szerint, és az összes válaszadó 39 százaléka mondta azt, hogy idén a nyári szabadságát ott fogja tölteni, legalább részben a földet művelve. Egy évvel ezelőtt ugyanez az arány mindössze 5 százalék volt.

Az idősebb generáció számára ez nem újdonság, hiszen a szovjet hiánygazdaság idején nagy értéke volt a megtermelt élelmiszernek a család ellátásában, és ha volt felesleg, azt el lehetett adni vagy cserélni. A 90-es évek gazdasági válságának lecsengése után viszont elkezdett visszaszorulni a háztáji gazdálkodás, hasonlóan, mint idehaza.

Ez most egy időre biztosan megfordul, és ezt a kormányzat és munkaadók is támogatják. Egy autógyár (korábbi hírek szerint egy kalinyingrádi üzem, ahol egyebek BMW-ket szereltek össze Ukrajna orosz lerohanásáig) a kényszerszabadságolt dolgozóinak utalt ki földet, hogy krumplit termesszenek, egy törvénymódosítás pedig a háztáji csirke- és nyúltartás szabályain enyhített.

Az egyéni portékból az is kiderül, hogy már csak azért is több idő jut a kerttel és az állatokkal foglalkozni, mert a külföldi nyaralás többeknél lekerült a napirendről. A háború előtt sok orosz középosztálybeli is megengedhette magának a törökországi vagy épp thaiföldi vakációt, most azonban sokan még azok közül is inkább spórolnak, akiknek egyelőre nem rendült meg az anyagi helyzete.

