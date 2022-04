A németek már az 1800 forintos étolajat is vinnék, mint a cukrot

Étolajat felhalmozó vásárló Németországban, 2022 márciusában. Fotó: AFP/Europress

A Focus német gazdasági lap nemrég ugyanazt tapasztalta Németországban, mint mi Magyarországon. Az újság munkatársa egy német Aldi üzletben a hagyományosan legolcsóbb, saját márkás Bellasan napraforgó étolajból egyetlen palackkal sem talált, a helyette polcon lévő másik étolaj literje viszont 4,99 euróba, azaz a cikkünk írásakor érvényes árfolyamon számolva 1850 forintba került. A Bellasan ára hiába csak 1,79 euró, azaz 664 forint, ha nem lehet kapni, akkor csak elméletben hozzáférhető. Hasonló volt a helyzet egy másik nagy német lánc, a Rewe boltjaiban, az elméleti minimumhoz képest a gyakorlatban háromszoros felárral lehet csak a termékhez hozzájutni.

Azt írják, hogy a jelenség általános, már csak azért is, mert ha van az olcsóbb olajból, akkor azt azonnal elkapkodják, a bevezetett mennyiségi korlátozás ellenére is.

Mi a napokban egy budapesti boltban ugyanezzel szembesültünk: ebben az üzletben a saját márkás étolaj ára literenként 579 forint jelenleg, de az gyakran nincs, és mi például csak a 899 forintról éppen 749-re leárazottból tudtunk volna vásárolni.

Részben azt feltételeztük, hogy a logisztikai és általános élelmiszeripari problémák mellett a magyar esetben szerepet játszik az árstop is, de a német példán látszik, hogy anélkül is hasonló folyamatok játszódnak le.

A Focusnak a német Aldi egyik pénztárosa azt mondta, náluk állandóan hiány van az olcsóbb étolajból, vagyis az a gyakorlatban alig elérhető. A vásárlók ezért megpróbálják felhalmozni a készleteket, és még a drága olajat is kartonszámra vinnék, ha engednék nekik. A német üzletekben persze a magyarokhoz hasonlóan mennyiségi korlátozások vannak, ám a Focus azt írja, hogy a boltnak ma már arra is figyelnie kell, hogy ugyanaz a vásárló ne menjen rögtön több kört az üzletben – mert ezek szerint ezt a trükköt is megpróbálják bevetni.

A Focusnak a német szakértők azt mondták, a napraforgó olaj ára hamarosan elérheti az olívaolajét. Az orosz-ukrán háború okozta ellátási nehézségek miatt ugyanis a kereskedők szerint lehetetlen megmondani, hogy milyen lesz a kínálat a piacon, vagyis a következő hónapokban még biztosan kiszámíthatatlan marad az ellátás.

Ukrajna az Európai Unió legfontosabb napraforgóolaj-beszállítója volt, a háború miatt azonban most nagyon bizonytalan, hogy a termőterületnek mekkora részét lehet egyáltalán megművelni vagy a terméshez hozzáférni, elszállítani. A német lap szerint az unión belül megpróbálják növelni a termőterületet, de ennek mértéke legfeljebb 5 százalékos lehet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMagyar boltok 2022 tavaszán: áruhiány, mennyiségi korlátozás és 20 százalék feletti drágulásNem hivatalos, de két éve állandó módszertanunk szerint nagyon durvul az élelmiszer-infláció, az árstop mennyiségi korlátozást és átmeneti áruhiányt okoz.

