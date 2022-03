Szörnyű a magyarok egészségügyi állapota, ezért rosszak a kilátásaink a hosszú életre

Fotó: MTI/Komka Péter

Az elmúlt húsz év mindegyikében Magyarországon haltak meg a legtöbben népességarányosan a közvetlen régiónk országai közül. Bár két évtizedes időtávon általánosságban itthon is javultak a kilátások a hosszabb életre, a nők így is nálunk élik meg a legkisebb eséllyel a 65 éves kort, és a férfiak esetében is csak Romániát előzzük meg ebből a szempontból. Rengetegen küzdenek itthon valamilyen krónikus betegséggel, és ez nagyon sok ember halálához vezet.

Három éve az úgynevezett halálozási ráta 13,26 volt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ezer főre vetítve ennyien veszítették életüket 2019-ben. Húszéves időtávon ez a mutató az uniós országok közül csak két balti államban és Bulgáriában volt magasabb, mint itthon. Bár a közelmúltban már a román adat is közelítette a magyarországit – ahogy az a lenti ábrán is látszik – az ezer főre vetített halálozás 2002 és 2019 között így is mindig nálunk volt a legmagasabb a régióban*Ha Bulgáriát nem számoljuk ide.. Ráadásul Románián kívül minden térségbeli országban sokkal kevesebben halnak meg, mint nálunk.

A magas halálozási rátát magyarázhatná, hogy itthon jobban elöregedett a társadalom, mint Kelet-Közép-Európa más államaiban, de ez nincs így. A régió országai között ebből a szempontból nincsen nagy eltérés: kivétel nélkül mindenhol kifejezetten magas, 40 év feletti a medián életkor*A medián az a középérték, amelynél a teljes sokaságban épp annyi magasabb, mint alacsonyabb érték van. Ebben az esetben az a személy, akinél épp annyi itthon élő ember fiatalabb, mint amennyi idősebb..

Különbség inkább abban van, hogy mennyi ideig élnek az emberek az egyes országokban, illetve milyen eséllyel élnek meg viszonylag magas kort. Az Elmúlt 20 év sorozatban már írtunk róla, hogy Magyarországon nemzetközi és régiós összevetésben is kifejezetten alacsony a születéskor várható élettartam. Ennek fényében már nem meglepő az sem, hogy

a környező országok lakóinak többségénél jóval kisebb eséllyel éljük meg a különösebben magasnak nem nevezhető 65 éves kort.

A magyar férfiak több mint negyede, a nőknek pedig épp a nyolcada veszíti életét még 65 éves kora előtt. Előbbinél a térség országai közül csak Romániában rosszabb a helyzet, utóbbinál pedig még ott sem.

A nőknél ráadásul nem is volt túl jelentős előrelépés az elmúlt két évtizedben, ennek lett az az eredménye, hogy ma már – a listán 2002-ben még mögöttünk álló – Romániában is jobbak a nők kilátásai. A férfiak esetében már jóval látványosabb volt a fejlődés, de sokatmondó adat, hogy a 2002-es cseh szintet még így sem sikerült elérnünk 2019-re.

A háttérben egész biztosan nagy részben az áll, hogy rengeteg olyan – sokszor kezelhető, megelőzhető – betegség van, amelyben Magyarországon sokkal többen veszítik életüket, mint más országokban. Ha a szűk térségünket vizsgáljuk, akkor nálunk szedik a legtöbb áldozatot a daganatos betegségek és az ischaemiás szívbetegség, de nagyon sokan halnak meg légzőszervi és emésztőrendszeri betegségekben vagy éppen cukorbetegség következében is. Az emésztőrendszer megbetegedéseinek kivételével ráadásul az elmúlt húsz évben nem is nagyon csökkentek ezek a betegségspecifikus halálozási számok.

Utóbbiban minden bizonnyal szerepe van annak, hogy itthon tényleg rengeteg ember küzd különböző krónikus betegségekkel. Sajnos az Eurostat erre vonatkozó adatai nem különösebben frissek, és időben is nehezen összehasonlíthatóak, de az teljesen egyértelmű, hogy nálunk van a legtöbb magas vérnyomásos beteg (nagyjából a felnőtt népesség harmada), és kifejezetten sok a diabéteszes, illetve a krónikus légzőszervi megbetegedésben szenvedő magyar is.

