Jól hangzik, de a műanyagevő baktériumok egyedül nem oldják meg a globális szemétproblémát

Bangladesi munkás bőrfeldolgozásból származó hulladékot visz. Fotó: AFP/Europress

Minél fiatalabb egy vásárló, annál több pénzt hajlandó fizetni a zöld termékekért.

Egy tavalyi felmérés szerint a Z generáció*Az 1990-es évek végétől a 2010-es évek elejéig születettek. 50 százalékos felárat is kifizetne egy fehér pamutpólóért, ha azt fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve gyártották. Az Y generáció*Az 1980-as évek eleje és az 1990-es évek közepe között születettek. tagjai már csak 33 százalékkal, az X generációsok*Az 1960-1980-as évek eleje között születettek. pedig 18 százalékkal fizetnének többet a fenntarthatóbb pólóért.

A divatiparon keresztül érthető meg talán a legkönnyebben, hogyan működik a lineáris gazdasági modell – megveszem, használom, eldobom -, és mennyire fenntarthatatlan és szennyező a bolygóra nézve. A divatipar, főleg a fast fashion üzletek és beszállítói láncuk adják a globális szén-dioxid-kibocsátás 10 százalékát, és világszinten a második legnagyobb vízfogyasztó iparág a mezőgazdaság után.

A termékek gyártási folyamatában a fenntarthatósági szempontok közül a vásárlók leginkább a munkakörülményeket és korrekt béreket tartják fontosnak, amit a nyersanyagok felelős felhasználása, a körforgásos gazdasági modell beépítése a folyamatba és a vegyi anyagok lehető legnagyobb mértékű mellőzése követ.

Egy idei globális felmérés szerint tízből hét ember egyetértett azzal, hogy adóztassák meg a gyártási folyamatban ritka természeti erőforrásokat – például víz, fa – felhasználó vállalatokat még úgy is, hogy ezáltal a fogyasztóknak kell lényegesen többet fizetni az adott termékért.

Érdekes módon éppen a feltörekvő országokban – mint Kína, Kolumbia vagy India – támogatták nagyobb arányban ezt az ötletet, és a fejlett gazdaságokban, Japánban és Németországban lelkesedtek kevésbé érte. Itthon a válaszadók 17 százaléka értett teljesen egyet az adóztatással, míg 47 százalékuk inkább egyetértett – 8 százalék pedig elutasította.

Jó, zöld és olcsó: kettőt lehet választani

„Fogyasztóként a jóhoz nagyon könnyű hozzászokni, feladni a megszokott kényelemből viszont sokkal nehezebb. A fenntarthatóbb termékek iránt is nő ugyan a vásárlói igény, és az emberek jó része már fizetne is többet ezekért. A cégek is ébredeznek, de többségében egyelőre olcsón akarnak egyszerre jók és zöldek lenni. A befektetők pedig már sokkal korábban megmondták a vállalatoknak: legyetek felelősek, különben nem vagytok izgalmasak számunkra” – mondta Szomolányi Katalin, a Planet Fanatics’ Network vezetője a Magenta Podcast legutóbbi epizódjában, amelyben a fenntarthatóság témakörét és mindennapi életünkre gyakorolt hatását járták körül a meghívott vendégekkel.

A beszélgetés másik vendége, Eke Angéla színésznő szerint érdemes belegondolni, mikor döntöttünk legutóbb úgy vásárláskor, hogy nem mi voltunk az elsődleges szempont.

Ma már nem tudunk igazán örülni egy nadrágnak sem, annyira könnyű olcsón hozzájutni mindenhez.

Úgy véli, kiveszett belőlünk az, hogy kivárjunk valamit, pedig a várakozásra fordított idő ad pluszértéket az adott tárgynak. A szinte hetente megújuló választékkal dolgozó fast fashion láncok esetében a minőségi helyzet sem a legjobb, de Eke Angéla szerint leginkább az emberi munka tisztelete hiányzik ebből a rendszerből. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem szeretné démonizálni sem ezeket a cégeket, mert a nagy világmárkák rendelkeznek akkora anyagi és szellemi tőkével, hogy elérjék és edukálják a társadalmat a fenntarthatóságról.

Baktériumkoktéllal a bolygóért

A podcast vendége volt Madaras Liz is, aki a műanyagevő baktériumokkal dolgozó technológiát fejlesztő startup, a Poliloop egyik alapítója. Ez a technológia hasonló a komposztáláshoz: az általuk összeállított, speciális „baktériumkoktél” ténylegesen elfogyasztja a műanyagot, és mint energiaforrást hasznosítja, ezáltal szaporodnak a baktériumok.

Az alapító szerint ipari szintekig is skálázható a technológia, de ahhoz, hogy eddig eljussanak, szükségük van olyan ipari partnerekre, akik már végeztek hasonló mértékű skálázásokat. Hatfős, a startupélet kezdeti szakaszain már túljutott cégként egyelőre arra törekednek, hogy a technológia, ami a dobozban van, tökéletes legyen, minden más csak ezután következik.

