Nem egész 74 óráig Magyarország volt a világ legsikeresebb olimpiai nemzete

Éppen egy héttel cikkünk megjelenése előtt, augusztus 3-án, magyar idő szerint délután egy óra magasságában Lőrincz Tamás a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos súlycsoportjának döntőjében legyőzte a kirgiz Akzsol Mahmudovot, megszerezve Magyarország 179. aranyérmét az újkori nyári olimpiákon. Bár a 179-es nem éppen kerek szám (főleg, hogy prím), most mégis érdekes jelentősége volt: Magyarország ugyanis ezzel az olimpiai bajnoki címmel lett a világ legeredményesebb nemzete a nyári játékok történetében. Legalábbis az egymillió főre vetített aranyérmek számát tekintve.

Ezt a rangsort emberemlékezet óta a 20. század első harmadában remekelő finnek vezették, ám mivel ők az előző öt olimpián összesen csak egy aranyérmet nyertek, előnyük folyamatosan csökkent. Az elsőszámú üldöző pedig már szintén jó ideje Magyarország volt, és erre a régóta érő helycserére került sor Lőrincz Tamás olimpiai bajnoki címével.

Magyarország tehát tulajdonképpen 125 évnyi aranygyűjtéssel szerezte meg a legeredményesebb olimpiai nemzet címét, amelyet aztán kevesebb mint 74 órán át birtokolt. Két nappal Lőrincz Tamás döntője után ugyanis a bahamai Steven Gardiner megnyerte a férfi 400 méteres síkfutás fináléját, egy nappal később, itteni idő szerint délután fél három környékén pedig honfitársa Shaunae Miller-Uibo ugyanebben a számban a nőknél győzött, megszerezve hazája nyolcadik olimpiai aranyérmét. Ezzel pedig a kevesebb mint 400 ezer főt számláló Bahama-szigetek ismét a második helyre szorította Magyarországot a népességarányos olimpiai aranyak számában.

Persze a Bahama-szigetek népességét tekintve lényegében törpeállam, de a nyolc olimpia arany egyáltalán nem lebecsülendő. A 270 milliós Indonéziának is épp ennyi van, a kétszázmilliós Nigériának pedig mindössze három, és a milliárdos népességű India is csak tíz olimpiai bajnoki címet szerzett eddig. Még Európában is vannak olyan országok, amelyeknek nem sikerült nyolc aranyat összegyűjteniük a nyári játékokon: Portugália például ötnél tart, pedig jóval több olimpián vettek részt, mint a sokáig brit fennhatóság alatt álló Bahama-szigetek.

Tokióban ráadásul nemcsak ezen a listán előzött meg minket egy apró állam, hanem a népességarányos érmek rangsorában is. Ezen szintén második helyen álltunk a finnek mögött, amióta a svéd bevándorlóknak és a magyar kivándorlóknak köszönhetően két olimpia között lehagytuk Svédországot. A finneket itt egyelőre nem is sikerült utolérni, ám ez is csak idő kérdésének tűnt: a 2028-as Los Angeles-i játékokon teljesen reális lett volna az előzés.

Csakhogy Japánban az eddig soha egyetlen érmet sem szerző San Marino három dobogós helyet is elért: lövészetben egy ezüstöt és egy bronzot, birkózásban pedig egy bronzot szerzett. Ez pedig népességarányosan majdnem kétszer annyi, mint a magyar olimpikonok 1896 óta gyűjtött 511 érme.

