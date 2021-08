Az éremtáblázat alapján csak egyszer zártunk ennél rosszabb olimpiát, de ez is bizakodásra ad okot

Milák Kristóf a 100 méteres pillangóúszás elődöntőjében. Fotó: AFP/Europress

Az újkori nyári olimpiák történetében mindössze egyszer fordult elő, hogy a mostaninál hátrébb végeztünk az éremtáblázaton, és a hat aranynál is csak egyszer szereztünk kevesebbet az elmúlt negyven évben. Magyar szempontból a tokiói olimpia azonban így is nagyon eredményes volt, talán a legeredményesebb ebben az évezredben, ráadásul a jövőre nézve is bizakodásra adhat okot.

Csalóka arany

Bár az elmúlt negyed évszázadban már kifejezetten ritkán került be az olimpiai éremtáblázaton az első tízbe Magyarország, a mostani 15. helynél így is csak egyszer, Pekingben végeztünk hátrébb. Akkor 21. lett a magyar küldöttség, azóta Londonban egy kilencedik, Rióban egy tizenkettedik hely jött össze, és ez a 12-13. helyezés volt a jellemző az ezredforduló körüli három olimpián is.

A mostani gyengébb eredmény magyarázata a hat arany, ennél ugyanis Pekinget leszámítva mindig többet nyertünk az elmúlt negyven évben. Korábban voltak kevesebb aranyat hozó olimpiák, ám akkoriban még általában sem osztottak annyi érmet, mint most, és amúgy is kevesebb ország vett részt az olimpiákon. Így a 90-es évek előtt szinte mindig a top10-ben voltunk a záráskor.

Ezek alapján akár úgy is tűnhet, hogy a korábbiakhoz képest gyengén szerepelt a magyar küldöttség, ám erről szó sincs. Mindössze annyi történt, hogy az éremtáblázati sorrend alapjául szolgáló aranyéremből jött össze kevesebb, mint az elmúlt játékokon. Az összes érem, és a pontszerző helyezések számát tekintve ugyanakkor ez volt eddig a 21. század legsikeresebb magyar olimpiája.

A magyar csapat ugyanis összesen 20 éremmel zárt, aminél utoljára 1996-ban Atlantában volt több, ha az első hat helyezések alapján számolt pontokat nézzük, akkor pedig még a 96-os nyári játékokat is sikerült felülmúlni.

Ami pedig talán ennél is fontosabb, hogy ezúttal nem néhány sportág, vagy sportoló szállította az érmeket, hanem kifejezetten széles volt a merítés. Öt éve Rióban ugyan nyolc arannyal zártunk, ám akkor Hosszú Katinka és Kozák Danuta együtt hat elsőséget gyűjtött be*Természetesen Kozák Danuta a páros és négyes tagjaként nem egyedül nyert.. Összesen pedig mindössze három sportágban volt aranyunk és négyben (úszásban, kajak-kenuban, vívásban és atlétikában) érmünk.

Ezzel szemben most négy sportágban nyertünk aranyat, és összesen kilencben valamilyen érmet úgy, hogy egyetlen duplázó aranyérmesünk sem volt. Volt viszont öt olyan sportág, amelyben legalább két érmet szereztünk. Ez pedig – főleg ha a pontszerzőket is figyelembe vesszük – tényleg széles bázis, amelyre a következő olimpiákon is lehet építeni.

Széles merítés

A sok érmet vagy helyezést hozó sportág azért is viszonylag sajátos, mert az olimpiákon jól szereplő kisebb országok jellemzően inkább szűkebb fókuszúak, azaz csak néhány sportban jók, de abban nagyon. Egyébként általános tévhit, hogy Magyarország népességarányosan kiemelkedően sok aranyat, illetve egyéb érmet szerez. Történelmi távlatban persze ez igaz, hiszen egymillió főre vetítve az olimpiai bajnoki címek, és az egyéb dobogós helyezések alapján is az első háromban vagyunk, a legutóbbi olimpiákon azonban már ennél jóval többen voltak előttünk. Ezúttal például népességarányosan a tizenötödik legtöbb aranyat, és a tizedik legtöbb érmet szereztük.

Azok az országok azonban, amelyek ezeken a listán megelőznek minket – egy-két kivételtől eltekintve – vagy törpeállamok, vagy jellemzően tényleg csak néhány sportágra koncentrálnak. Jamaica például kizárólag atlétikában kapott érmet, igaz ott volt olyan versenyszám (a női 100 méter) ahol hármat. A georgiaiak (korábbi nevükön grúzok) három sportágban állhattak dobogóra, a szlovének négyben (amiből az egyik a most debütáló falmászás), a horvátok és a svájciak ötben. Az összesített éremtáblán is előttünk végző alig ötmilliós Új-Zélandnál ugyan több sportágban voltak sikerek, ám aranyat ők is csak háromban (evezésben, kajak-kenuban és rögbiben) gyűjtöttek, akárcsak a szintén előttünk záró kubaiak (ökölvívás, birkózás, kajak-kenu).

Még az olyan nagyobb sportnemzeteknél, mint a hollandok, vagy az ausztrálok is elég jól kirajzolódik a fókusz. Hollandia elsőségei felét, érmei harmadát szerezte kerékpározásban, és összesen tíz sportágban volt dobogósuk. Ausztrália ugyan 15 sportágban is szerzett érmet, de ezek majdnem felét úszásban, olimpiai bajnokuk pedig összesen 6 sportágban volt, amiből az egyik a programban először szereplő gördeszkázás volt.

Persze vannak kivételek is: a csapatsportokban erős szerbek például hét sportágban szereztek kilenc érmet, a dánok pedig nyolc szakágban tizenegyet. Ezek az országok azonban mind az összesített éremtáblán, mind a népességarányos mutatókban mögöttünk végeztek.

Összességében tehát a magyar sportolók mind nemzetközi összevetésben, mind a korábbi játékokhoz képest erős olimpiát zártak, és a mostani eredményekre három év múlva is lehet majd építeni.

