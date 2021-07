A járványhelyzet hatása a hazai magánegészségügyi szektorra

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az elmúlt hónapok rendkívüli módon megviselték a hazai állami- és magánegészségügyi szektort, azonban voltak olyan intézmények, akik állták a sarat, mindvégig kitartottak, sőt növekedni is tudtak. Ide sorolható a budapesti Oktogon Medical Center magánklinika, ahol gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre, és a rájuk jellemző betegközpontú hozzáállás végül meghozta a gyümölcsét.

Hogy gazdaságilag milyen hatással volt a járvány a szektorra, illetve konkrétan a klinikára, arról Farkas Leventét, az Oktogon Medical Center tulajdonosát kérdeztük.

A járvány indulásakor mindenki megijedt

Mint azt Levente a beszélgetésünk kezdetén kiemelte, amikor 2020 tavaszán begyűrűzött a járvány, mindenki azt hitte, hogy összeomlott minden. A magánegészségügyi szektorban is a legtöbb klinika hátralépett egyet, ami utólag rendkívül rossz taktikának tűnt, hiszen éppen ebben az ágazatban kellett volna odaállni a legjobban az emberek mellé, megtámogatva ezzel az állami egészégügy elkeserítő helyzetét.

Az Oktogon Medical Center éppen ezt cselekedte, egyet előre léptek, és dacára a korlátozásoknak, a bizonytalanságnak, majdnem minden szolgáltatásuk ugyanúgy üzemelt tovább. A hazai magánegészségügyben azonban nem mindenki követte ezt a példát, sokan inkább leállították a betegek fogadását, aminek hatására hatalmas bevételkieséssel, illetve visszalépéssel számolhattak.

Szigorú szabályok mellett fogadták a betegeket

Az operatív igazgató szerint jól döntöttek, hogy a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett, folyamatosan fogadták a pácienseket, sőt egyre többen keresték őket a járvány kirobbanását követő hónapokban. Nagyon sok fül-orr-gégészeti ellátás ugyanis Magyarországon vagy szünetelt, vagy csak korlátozottan működött, azonban az embereknek szükségük volt rá, így az intézmény rendelésein résztvevők száma érezhetően megnövekedett a járvány utáni időszakban.

A kórház természetesen felelősségteljesen kezelte a kialakult helyzetet, így bár a rendelések tovább folytak, azonban mindez szigorú szabályozások mellett történt. Ügyeltek például arra, hogy lázas, vagy tünetekkel rendelkező páciens ne léphessen be az intézménybe, emiatt már a belépéskor minden betegnél lázmérés történt, félóránként fertőtlenítették a közösségi felületeket, de olyan apróságokra is odafigyeltek, minthogy a betegek csak olyan tollat és íróeszközt vehessenek a kezükbe, amit előtte gondosan fertőtlenítettek.

A fül-orr-gégészet szakága erősödött a leginkább 2020-ban

Beszélgetésünk során Farkas Levente elmondta: azon túl, hogy 2020 számukra egyértelműen a növekedésről, a páciensek számának emelkedéséről szólt, a fül-orr-gégészet szakága erősödött a legnagyobb mértékben. Ezen felül a kardiológia, a hematológia és a gasztroenterológia is nagy népszerűségnek örvendtek, utóbbi annak ellenére, hogy bizonyos ellátásokat biztonsági okokból az Oktogon Medical Center is felfüggesztett, azonban konzultációra, receptírásra mindvégig volt lehetőség.

Ez pedig különösen fontos volt a gasztroenterológiában, hiszen nagyon sok helyen még a betegfogadás, az általános kontrollvizsgálatok is leálltak a magánegészségügyben. Márpedig ebben a szakágban rengeteg általános betegség van – például a reflux –, ami folyamatos ellenőrzést igényel, máskülönben komolyabb problémákat idézhet elő. Azok a betegek pedig, akik ilyenkor nem tudtak hová fordulni, vagy gyógyszert íratni, nagy örömmel nyugtázták, hogy legalább itt fogadják őket.

A 2021-es év a járványhelyzethez való igazodás jegyében telt

Miután megtudtuk, hogy a koronavírus megjelenése nem minden magánegészségügyi intézményt érintett negatívan, Levente kiemelte, hogy a 2021-es évet már tervezetten a járványhelyzethez való igazodásnak szentelték. Ez gazdaságilag kifejezetten jövedelmező reakció volt a részükről, azonban természetesen rengeteg ember életét is megkönnyítették vele, miközben segítettek a kialakult helyzet negatív hozadékainak mérséklésében.

Az egyik legfontosabb ezen a téren a tesztlehetőségek kibővítése volt. Már nemcsak az intézményen belül van lehetőség ugyanis PCR- vagy antigén gyorstesztet készíttetni, hanem külső helyszíneken is. Elindult például több autós tesztállomás, így Budapesten, Dunakeszin, Érden, Veszprémben és Székesfehérváron is lehetőségük van az embereknek arra, hogy gyakorlatilag a saját autójukban ülve végeztessék el a koronavírus-fertőzés megállapításához vagy kizáráshoz szükséges vizsgálatot.

Ezen felül az Oktogon Medical Center egyik jelentős fejlesztése, hogy szükség esetén egy orvosi csapat akár házhoz is kirendelhető annak érdekében, hogy elvégezzék a szükséges Covid-teszteket. Noha a kijelölt tesztpontok folyamatosan jelentős forgalmat bonyolítanak le, mégis a helyszínre kitelepíthető tesztelőcsapat örvend a legnagyobb népszerűségnek, aminek az oka leginkább az, hogy nemcsak magánszemélyek esetén végeznek vizsgálatokat, hanem akár sporteseményeken vagy egyéb tömegrendezvényeken is magas hatásfokkal alkalmazhatók.

A poszt-covid szindróma kiszolgálása felé mozdul el az ágazat

Bár Levente szerint a tesztpontokra is szükség lesz még hosszú hónapokig, ők azonban a tőlük megszokott gyorsasággal reagáltak a koronavírus-fertőzésen átesett betegek problémáira is. Ehhez kapcsolódóan a klinika folyamatos fejlődésben van, és összeállítottak már úgynevezett poszt-covid csomagokat is azok számára, akik szeretnék enyhíteni a fertőzés utóhatásait. Ebben találhatnak a betegek speciális kezeléseket, egy direkt a problémára irányuló vérvételt, terheléses vizsgálatot és így tovább.

Ezen felül a poszt-covid problémához kapcsolódva szeretnének pszichológiai csomagokat is nyújtanak a betegek számára. Erre azért van nagy szükség, mert nemcsak a magyar társadalomban, hanem világszerte olyan mentális hatásokat váltott ki az emberekből a járványhelyzet, aminek hosszabb távon akár gazdaságilag is lehetnek negatív velejárói. A jelen állás szerint ugyanis sok olyan mellékhatással és utóhatással jár a koronavírus-fertőzés, illetve annak velejárói, aminek a kezelését az ágazatnak az elkövetkezendő hónapokban és években kell megtanulnia, és erre az Oktogon Medical Center minden tekintetben igyekszik felkészülni.

A járványhelyzettől függetlenül is várhatók fejlesztések

Miután a járvány inkább megerősítette a magánklinika helyzetét, gazdaságilag biztos lábakon áll, Farkas Levente kiemelte, hogy a jövőben a Covidtól független fejlesztésekre is készülnek. Mint elmondta, az intézmény kinőtte a jelenlegi kiterjedését, ezért szeretnének sokat fejlődni a fekvőbetegellátás tekintetében. Ez azt jelentené a gyakorlatban, hogy egy vérbeli magánkórházi ellátást építenek majd ki az eddig lefektetett biztos alapokra, hogy ezzel a magyar magánegészségügyi szegmens legfelső ligájába kerülhessenek.

A fekvőbetegellátás várhatóan 2022-től indul majd el, méghozzá a tervek szerint egy 16-20 ágyas részleggel, aminek részeként egynapos sebészeti ellátásra jelentkezhetnek a betegek. Lesz például ezen az osztályon plasztikai sebészet, de ortopédiai, proktológiai, urológiai, nőgyógyászati és gasztroenterológiai területeken is végeznek majd kisebb műtéti beavatkozásokat.

Ezen felül jelentős fejlesztések várhatók a foglalkozásegészségügyben. Az OMC már most is biztosít néhány partnerének ilyen szolgáltatást, azonban szeretnék a jövőben magasabb szintre emelni mindezt – legkésőbb a fekvőbetegellátás indulására.

Mint látható tehát, a hazai magánegészségügyi szektorban is vannak igazi sikertörténetek az elmúlt hónapokból, hiszen aki időben és megfelelően alkalmazkodott a helyzethez, az a járvány ellenére is képes volt jelentős fejlődést produkálni úgy, hogy közben megtámogatta a nagy nehézségekkel küzdő állami egészségügyet.

A cikk megjelenését az Oktogon Medical Center támogatta.

