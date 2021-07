Egy 1981-es sima Honda Accord piaci értéke 6 millió forint felett van Amerikában

Egy Honda Accord 1981-ből. Fotó: Wikipédia

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Sok váratlan piaci fordulatot hozott a pandémia, például a nyolcvanas és kilencvenes évek leghétköznapibb autói iránt is fokozódni kezdett a kereslet az Egyesült Államokban a The New York Times cikke szerint. Egy szép állapotban megőrzött 1981-es Honda Accord például 2100 dolláros kikiáltási árral jelent meg a Cars and Bids nevű aukciós oldalon, és végül épp a tízszereséért, 21 ezer dollárért (jelenlegi árfolyamon 6,24 millió forintért) kelt el hét nappal később. A portál tulajdonosa, Doug DeMuro szerint az eset egyáltalán nem egyedi:

Igazából könnyebb egy szép nyolcvanas vagy kilencvenes évekbeli Ferrarit találni, mint egy Hondát, mivel a Ferrarikat szinte mindenki óvta, de az átlagautók megőrzésével senki se foglalkozott.

Éppen ezért, ha előkerül egy-egy megkímélt példány, komoly verseny indul értük.

A fokozódó érdeklődést indokolja az is, hogy a járvány alatt sokan felidézték a korábbi autós emlékeiket, miközben a lezárások miatt a szerencsésebb háztartásoknál jelentős mennyiségű pénz is felhalmozódott. A vásárlók gyakran a korábban vágyott vagy épp birtokolt modelleket keresik most, amelyek nemcsak nosztalgiázni alkalmasak, hanem többé-kevésbé még akár a mindennapi használatra is befoghatók.

Ezek a járművek már eléggé modernek a mindennapi használathoz, de elég régiek is ahhoz, hogy szeretni lehessen őket.

– mondta el az amerikai lapnak Bradley Brownell, egy kifejezetten az 1980 és 1999 között gyártott autókkal foglalkozó szakember.

A húsz-harminc évvel ezelőtti utcaképet meghatározó gépkocsikra már gyűjtők is kezdenek specializálódni, akik vélhetően jórészt az érzelmi kötelékek szerint válogatnak közülük – például egy 44 éven keresztül Hondákat értékesítő férfi igyekszik a japán gyártó minden keveset futott autóját megkaparintani ebből az időszakból, utoljára 15 ezer dollárért vásárolt meg egy 1988-as Legendet.

Élet autó autóeladások retró veterán autó Olvasson tovább a kategóriában