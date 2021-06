Görögország áll nyerésre a milliárdos turistákért folyó idei versenyben

Illusztráció. Fotó: AFP/Europress

Először van a világon a legtöbb szuperjacht a görög vizeken azóta, hogy a Bloomberg elkezdte gyűjteni ezt a statisztikai mutatót. A június 21. és 25. közötti időszakban 194 nagyméretű jacht tartózkodott a görög partoktól legfeljebb kétmérföldes távolságra, ezzel Olaszországot (171) és az Egyesült Államokat (170) is sikerült lehagyni.

Ennek az érdekességen túl komoly gazdasági jelentősége is lehet, hiszen a földközi-tengeri országok ezekben a hetekben mindent megtesznek a turisták visszacsábítása érdekében, a luxusjacht-tulajdonosok és vendégeik pedig nyilván sokat költenek, amikor kikötnek és partra teszik a lábukat. Az amerikai hírügynökség cikkében közzétett lista élmezőnyében szerepel még Franciaország (151 luxusjacht), Spanyolország (124), Horvátország (50), Törökország (49) és Monaco (38) is.

A hajók hosszát tekintve pont az utóbbi vezet, ott ugyanis a luxusjachtok hossza átlagosan 56,5 méter, de azért a Görögország közelében lévők 49 méteres hosszával sem kell túlságosan szégyenkezni.

Egy évvel ezelőtt egyébként nagyon más volt a helyzet, akkor az amerikai vizeken 265 szuperjacht volt, a görögöket pedig az olaszok, a franciák és a spanyolok is megelőzték. Ez a változás valószínűleg leginkább annak tudható be, hogy Görögország élen jár a turisztikai nyitásban – május 14. óta léphetnek be turisták az országba –, az uniós engedéllyel rendelkezők mellett az orosz és kínai oltóanyagokat is elfogadja, emellett pedig negatív teszttel is be lehet lépni az országba.

A német kancellár és a francia elnök kritizálta is azokat az országokat, amelyek a kevésbé hatékonynak tartott keleti vakcinákkal oltottakat is ugyanúgy kezelik, mint akik uniós engedéllyel rendelkezőt (Astrazeneca, Janssen, Moderna, Pfizer) kaptak. A görög döntésekben azonban sok meglepő nincs, hiszen a turizmus adja az ország gazdasági teljesítményének ötödét, a munkahelyek közül pedig minden negyedik az idegenforgalomhoz kötődik.

