A nyitás miatt sokan fogynának, jól megy a diétákkal foglalkozó vállalkozásoknak

Fotó: AFP/Europress

Ahogy újra elkezdtek kimozdulni az emberek az otthonaikból, sokuk döbbenten tapasztalja, hogy a korábban hordott ruháit már csak alig vagy egyáltalán nem tudja felhúzni az elhízás miatt. Így járt a New York Times-nak nyilatkozó Jessica Short is, aki április elején kezdett diétázni, miután kiderült, hogy a bezártság alatt az összes nadrágját kihízta – az amerikai asszony sok más sorstársához hasonlóan egy fizetős applikáció segítségével próbál meg úrrá lenni a túlsúlyon.

Noha a járvány eleinte keményen sújtotta a fogyókúrák köré épült iparágat, időközben kiderült, hogy a koronavírus újabb üzleti lehetőségekkel is kecsegtet. Egyrészt, amint a fentebbi példa is szemlélteti, a közösségi élet visszatérte sokaknak alkalmat ad arra, hogy kampányszerű diétába fogjanak, hasonlóan egy esküvő vagy utazás közeledtéhez. Ráadásul hiába igyekeztek sokan az otthonlét során edzeni és egészségesen étkezni, az elhízás is tömeges jelenséggé vált az elmúlt hónapokban az amerikai lap által idézett kutatási eredmények szerint, vagyis szélesedett a potenciális ügyfelek köre.

Másrészt a kommunikációjukban a diétázás helyett egyre inkább az egészséges életmódot előtérbe helyező vállalkozások abból is profitálhatnak, hogy az elmúlt évben óhatatlanul erősödött az emberek egészségi állapotukkal kapcsolatos tudatossága. Egy másik megszólaló, Stacey Moskowitz például nem azért kezdett diétás ételeket és italokat rendelni, mert változtatni szeretne a kinézetén, hanem kifejezetten az egészségét szeretné megőrizni. Moskowitz ugyanakkor megjegyezte, hogy tapasztalatai szerint az élénk keresletet nem győzik kiszolgálni a cégek, maga is aggódik, hogy vajon időben szállítják-e a termékeket.

A fellendülést persze a cégek is érzékelik, a súlycsökkentő és egészséggel kapcsolatos termékeket gyártó Medifastnál például 2021 harmadik negyedévének végére becsülik, amire kellően fel tudják skálázni a termelést és a logisztikát, addig fennakadások várhatók a szállításokban. A korábban Weight Watchers-ként ismert WW International leginkább a fogyással és az egészséges életmóddal kapcsolatos online szolgáltatásairól ismert, amelyekre idén május elején 16 százalékkal többen fizettek elő, mint egy évvel korábban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTényleg az vagy, amit eszel? Nem egészenSokkal egyénibb az emberi emésztőrendszer működése, mint azt eddig gondolták, és még a genetikai vizsgálat sem egyszerűsíti a képletet.

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Ha tetszett, amit olvastál és hasznosnak gondolod a munkánkat, akkor támogass minket, úgy, mintha előfizetnél. Ezzel növeled a működésünk biztonságát, és hozzájárulsz ahhoz, hogy olyan minőségben írhassuk az újságot továbbra is, ahogy eddig. Magánszemélyként és cégként is küldhetsz nekünk pénzt egy egyszerű bankkártyás fizetéssel vagy havi rendszerességgel. Köszönjük, hogy mellénk állsz. Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Élet diéta egészség fogyókúra koronavírus Olvasson tovább a kategóriában