Több szektor visszaesése ellenére is nőni tudott év végén az ipari termelés

Meglepően erősen zárta a tavalyi év végét a magyar ipar, aminek termelési volumene a Központi Statisztikai Hivatal keddi adatközlése alapján decemberben 2 százalékkal meghaladta az előző év hasonló időszakának teljesítményét, és a gyengébb októberi és novemberi adat után újra megközelítette a szeptemberi szintet.

Az előző hónaphoz képest mért javulás olyan nagy volt, hogy a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint a termelés 2022 novemberéhez képest csaknem 4 százalékkal bővült. 2022 egészében ezzel az ipar összesen hat százalékkal termelt többet, mint 2021-ben. Az alábbi ábrán a decemberi visszapattanás mellett az is látszik, hogy a magyar ipar tavaly a megugró földgáz- és áramárak ellenére az év nagy részében az előző éveket meghaladó teljesítményt nyújtott.

A pozitív adat mögött viszont egy vegyesebb kép látszik, ha a teljes ipari teljesítményt alszektorokra lebontva nézzük. Habár egyelőre ilyen részletességgel még nem elérhetőek a statisztikai hivatal adatai, a közleményükből annyi már kiderül, hogy a járműgyártás és a a villamos berendezés gyártásának kibocsátása jelentősen nőtt decemberben, viszont a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene.

Mindez arra utal, hogy továbbra is egy olyan trendbe illeszkedik a magyar ipar teljesítménye, amire Robin Brooks, a washingtoni Nemzetközi Pénzügyek Intézetének (Institute of International Finance) – IIF) vezető közgazdásza hívta fel a figyelmet a pozitív meglepetést jelentő novemberi német ipari termelési adatokkal kapcsolatban.

Brooks szerint leegyszerűsítve a meglepetést az okozta a német ipar teljesítményével kapcsolatban, hogy az autóipar és a félvezetőintenzív iparágak, tehát például a gépgyártás különféle formái a korábban vártnál jobb eredménnnyel felhúzták a teljes iparági indexet, miközben az energiaintenzív szektorok teljesítménye sem volt annyira gyenge, mint amire korábban számítani lehetett. Hasonló lebontásban vizsgálva a magyar ipar teljesítményén is látszik ez a trend tavaly novemberig, és KSH decemberre vonatkozó kommentárja is ezt erősíti meg.

Ahogy az ábrán is látszik, a legnagyobb feldolgozóipari szektor, a termelés nagyjából negyedét adó járműgyártás, a kb. 10 százalékos súlyt képviselő villamos berendezés gyártás, és a körülbelül feleekkora gépgyártás teljesítménye jelentősen meghaladja a 2021 egészére jellemző átlagot. Ezen belül is kiemelkedő a villamos berendezések gyártása, amin belül önmagában is kiemelkedik a felpörgő akkummulátorgyártás hatása (novemberben az akkumulátor, szárazelem gyártása alszektor önmagában 97 százalékkal bővült).

Az ábrán kékes árnyalatokkal ábrázolt iparágak fellendüléséhez jelentősen hozzájárul, hogy a hosszú ideig kitartó globális chiphiány 2022 utolsó hónapjaiban már kezdett túlkínálattá változni, így ez a termelési szűk keresztmetszet már nem akadályozta ezeket a szektorokat a termelési volumen növelésében (és úgy tűnik, hogy drágulás miatt visszaeső kereslet hatása még nem ellensúlyozta ezt a hatást).

A pirosas árnyalatokkal ábrázolt energiaintenzív ágazatok közül a tavalyi év egyértelmű vesztese a feldolgozóipari termelést kb. hat százalékát adó vegyianyaggyártás, és szintén megszenvedte az energiaárak elszállását az egyenként nagyjából nyolc százalékot kiadó gumigyártás és a fémgyártás is.

A felosztásba ugyan nem illeszkedik két nagyobb alág, mivel a chipintenzív számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása november után decemberben is visszaesett, az élelmiszeripari pedig annak ellenére tartotta viszonylag jól magát, hogy a költségei nagymértékben függnek a műtrágya árától, ami a földgázéval együtt elszállt tavaly, de ezzel együtt is jelentősnek tűnik az említett szempontok magyarázóereje.

A további kilátásokkal kapcsolatban pozitív fejlemény, hogy az év elején egymást követték azok az előrejelzések, amelyek a korábbinál alacsonyabbnak ítélik a recessziós kockázatokat a magyar gazdaság szempontjából is meghatározó világgazdasági központokban (például Európa elkerülheti a recessziót, beindulhat a kínai gazdaság).

Egy másik érdekes fejlemény, hogy a német ipar a szintén nemrég közölt decemberi adatok alapján a vártnál rosszabbul teljesített, és éves alapon 3,9 százalékkal csökkent a teljesítménye, jelentős részben az energiaintenzív ágazatok visszaesése miatt. A német ipari szereplők magyarországi kitettsége és a jelentős kereskedelmi kapcsolatok miatt ez egyrészt rossz hír, ugyanakkor bizakodásra is okot adhat, hogy a magyar ipar nőni tudott, miközben a német visszaesett.

