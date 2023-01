Második hónapja csökken és már egy számjegyű az infláció Dániában

Túl lehet a tetőzésen, egymás után a második hónapja csökkent az infláció üteme Dániában.

Honnan csökkent hova? Az adatok szerint a tetőzés októberben volt, a 10,1 százalékos éves növekedés négy évtizedes csúcsot jelentett. Novemberben az érték 8,9 százalékra mérséklődött, majd a friss adat szerint decemberben 8,7 százalékra csökkent. Ezzel körülbelül a 2022 júliusi szintre esett vissza az éves inflációs adat. Elemzők szerint a csökkenés folytatódik 2023-ban.

Mire alapozzák ezt és mi lett olcsóbb? A háttérmutatók optimizmusra adnak okot, ugyanis csökkennek

Ennek eredményeként november és december között a dán fogyasztói árak 0,6 százalékot estek, az áramárak 0,3 százalékkal csökkentek, a gázolaj és dízel árak pedig 0,2 százalékkal mérséklődtek.

Danish inflation drops to 8.7% y/y in December – the lowest level since July 2022. The downtrend will continue, mainly due to much lower prices on energy. Core inflation up to 6.6% #dkoeko pic.twitter.com/h7WhOrA1Pd

— Jan Størup Nielsen (@JanStorup) January 10, 2023