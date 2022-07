Mennyivel kerül többe, ha áttérsz a biozöldségre és biogyümölcsre?

A G7 két és fél éve havonta monitorozza 42 (nem bio) élelmiszer, illetve háztartási termék árát négy magyar üzletben (Aldi, Lidl, Penny Market és Tesco), legutóbbi adatainkat június utolsó napján vettük fel – ebből született cikkünk itt olvasható -, de ezúttal kiegészítettük egy új elemmel is.

Megnéztük, hogy a bevásárlólistánkon szereplő zöldségek, gyümölcsök, illetve a tojás vásárlása mekkora többletköltséget okoz, ha ragaszkodunk a bioverziókhoz (elfogadva azt, hogy amit a négy üzletben bio címkével látnak el, az kielégíti a fogalom mögötti alapvető elvárásainkat).

Az eredeti bevásárlólistánkon összesen tíz zöldség-gyümölcs található, ehhez vettük hozzá a tojást abból a megfontolásból, hogy ma már ez is egy széles körben elérhető és szabványos termék, amely jól összehasonlítható a nem bio párjával. (A különböző tejtermékeknél viszont egyelőre nem érezzük a bio- és nem bio változatok olyan fokú azonosságát, és a termékek szabványosságát, hogy ne almát hasonlítsunk össze a körtével, ezért hagytuk ki őket a kosárból.)

Tapasztalataink szerint egyébként a biotermékek választéka néhol meglehetősen szűkös, vagy esetleges és hektikus, ezért mindenképpen több üzletet kell végigjárnia annak, aki a lehető legtöbb bioélelmiszert meg szeretné találni. Ha csak egy-egy üzletre próbáltunk rá, azt tapasztaltuk, hogy az említett 11 termékből néhol alig volt néhánynak bio megfelelője.

Ráadásul a bio árak rendkívül nagy eltéréseket mutatnak. Egyelőre nem érzékeljük, hogy ebben a szegmensben a boltok megközelítenék a versenynek azt a szintjét, amelyet a hagyományos termékeknél hónapról-hónapra tapasztalunk. A vásárlás optimalizálása úgy lehetséges, ha a fogyasztó végigjárja a boltokat, és kicsemegézi a legjobb ajánlatokat. Ez egyáltalán nem életszerű megoldás, mi azonban most könnyen meg tudtuk valósítani. Ebben a cikkünkben ezért minden biotermékből a négy üzletben aktuálisan elérhető legolcsóbbat választottuk ki, és azt hasonlítjuk össze az említett négy boltláncban található nem bio megfelelők átlagos árával.

Mivel fehérrépát és tv-paprikát bioverzióban sehol sem találtunk, listánk az alábbi kilenc termékre szűkült:

alma banán burgonya kígyóuborka narancs paradicsom sárgarépa tojás vöröshagyma.

A következő grafikonon azt mutatjuk be, hogy mennyi jelenleg ennek a kilenc terméknek az átlagos ára a négy boltban nem bio verzióban, és mennyibe kerül az elérhető legolcsóbb biomegfelelője.

Az egyetlen meglepetést jelenleg a paradicsom okozza: ezt most bioverzióban olcsóbban is lehet kapni, mint amit az általunk vizsgált négy üzlet nem bio átlaga mutat. Bár ez ritka eset, korábban a kígyóuborkánál is megfigyeltünk már hasonló jelenséget. A többi terméknél azonban a papírforma érvényesül, a biováltozatok jóval drágábbak a nem bio átlagoknál.

Ha megnézzük, hogy ennél a kilenc terméknél százalékban kifejezve mennyi a bioprémium az árakban, majd ezekből a százalékokból átlagot számolunk, akkor arra jutunk, hogy

a biotermékek jelenleg átlagosan 92 százalékkal drágábbak,

azaz durván kétszer annyiba kerülnek, mintha nem bio árukat vásároltunk volna.

Ez azonban nem súlyozott érték, a biobanán messze nem tartalmaz (most) akkora prémiumot, mint például az alma vagy a narancs, vagyis a fenti átlag csak akkor igaz, ha valaki mindenből egységesen ugyanannyit vásárol.

Megnéztük ezért azt is, hogy mennyire dobja meg ez a biováltás a szokásos, minden hónapban elvégzett nagy bevásárlásunk összesített költségét. Mivel kellene szembesülnünk a kasszánál, ha ezentúl biotermékekre váltanánk?

A havonta szokásos, 42 elemből álló fogyasztói kosarunk négy üzletre számolt költségének átlaga június végén 21 733 forint volt. Ha viszont a fenti kilenc terméket biováltozatra cseréljük, és az összes többit az átlagos értéken hagyjuk, akkor a kosár értéke 24 437 forintra nő.

A mi szubjektív összetételű nagy bevásárlásunkat így 12,4 százalékkal drágította meg az, hogy a 42 termékből kilencet biováltozatra cseréltünk.

Ez a végeredmény már közelebb lehet a hétköznapokhoz, mivel azonban a választék és az árkülönbség az egyes üzletek között nagy, az egyedi vásárlási szokások ezt is erősen befolyásolhatják.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKözel 30 százalékos az élelmiszerek árának inflációja, már a boltok sem bírják követni egymástNem egy ütemben emelik az áraikat a boltláncok, ezért sok az átmeneti különbség közöttük, eljött az árvadászok ideje.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzlovákiából hozzák az árstoppos csirkemelletA magyar kormány helyzetbe hozta a szlovák tenyésztőket, mert ha nincs magyar csirke, a kereslet pedig nagy, akkor átmenetileg importálni kell az árut.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEnnek a zöldségnek annyira felment az ára, hogy most drágább, mint a biováltozataA posztpandémiás élelmiszerinflációban a kígyóuborka nem akar a megszokott piaci módon viselkedni.

Adat ár bioélelmiszer élelmiszer kiskereskedelem Olvasson tovább a kategóriában