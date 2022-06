Ezen a térképen megnézheted, hogy a lakóhelyeden mennyien védettek a Covid ellen

Fotó: Magyar Turisztikai Ügynökség

Éles különbségek mutatkoztak a magyar települések között a kiküldött védettségi igazolványok lakosságarányos számában. A nagyobb városokban és vonzáskörzetükben, a Balaton körül, illetve Nyugat-Magyarországon viszonylag magas a védettek aránya, míg zömmel a Dél-Dunántúlon, az Alföld bizonyos térségeiben és északkeleten akadnak olyan települések, ahol egy lakosra még egy fél igazolvány sem jutott tavaly év végén – derül ki a Választási földrajz közérdekű adatigénylésére küldött dokumentumból.

Az adatok a fenti különbségek mellett a védettségi igazolványokkal kapcsolatos anomáliákra is rámutatnak: 29 településen*Abaújalpár

Abaújlak

Alsószenterzsébet

Baglad

Csér

Cserhátszentiván

Farkasgyepű

Fiad

Göd

Hernyék

Ipolytölgyes

Jósvafő

Kány

Kékkút

Kisvásárhely

Komlóska

Kozmadombja

Ligetfalva

Litka

Lulla

Magyarsarlós

Márianosztra

Monoszló

Óbánya

Pásztori

Pusztaapáti

Sárfimizdó

Somogybükkösd

Várgesztes ugyanis a kiadott plasztikkártyák száma meghaladta az ott lakókét (ezekhez a térképen a könnyebb értelmezhetőség végett egyes értéket írtunk). Ez úgy fordulhatott elő, hogy az okmány a teszttel bizonyított megbetegedés és az oltás felvétele után is járt, így egy ember több igazolványt is kaphatott. Ráadásul a teljes védettség megszerzésére sem következtethetünk minden esetben, hiszen a kártyákat jellemzően már a több adagból álló oltási sorok első részletének beadását követően postázták a kormányhivatalok.

Az adatbázisban tavaly év végén nyilvántartott kevés híján 8 millió igazolványt ugyanakkor jórészt az oltottak kapták. 2021. december 31-én ugyanis már 6,3 millióan vették fel legalább az első oltásukat, míg a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma ekkor összesen 1,3 millió fő volt. A fennmaradó nagyjából négyszázezer okmányt jórészt vélhetően az utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálatok pozitív eredményei miatt adták ki a hatóságok.

