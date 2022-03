Ugyanott áll a magyar államadósság szintje, mint 2008 után, mégis jóval kevesebbe kerül ez az államnak

Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Ez itt az Elmúlt 20 év, a G7 választások előtti tematikus sorozata, ahol egy-egy kiválasztott jelenség, ágazat 2002 utáni alakulását, sorsát mutatjuk be néhány mutatón, ábrán keresztül. A sorozatról itt lehet bővebben olvasni.

A 2008-as válság alatt az egész régióban megugrott az államadósság GDP-arányos szintje, jelentős mértékben a gazdasági visszaesés hatására. Ahogy az alábbi ábrán is látszik, a regionális összehasonlításban legmagasabb, az uniós átlagot is meghaladó magyar államadósság-mutató 2008 és 2009 közötti ugrása az egész régióban a legmeredekebb volt. Ezt az is elősegítette, hogy az államadósság emelkedése már a válság előtt megkezdődött: 2002 és 2008 között a szocialista kormányok alatt a mutató 53 százalék környékéről 64 százalékra emelkedett.

A 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz-KDNP kormány egyik legfontosabb gazdasági célkitűzése az „államadósság elleni harc” volt. Ez a 2010-es évek első felében felemás eredményeket hozott. Nagyjából 2016-ig mérsékelten csökkent az államadósság GDP-arányos szintje, így sem a Széll Kálmán tervben, sem a 2011-es konvergenciaprogramban kitűzött célokat nem sikerült teljesíteni (2014-ig 60-65 százalék és 2015-ig 64,1 százalék).

Az államadósság-ráta a leggyorsabban, 77,5-ről 65,5 százalékra 2015 és 2019 között ereszkedett, amikor a gazdasági növekedés átlagosan 4,1 százalék volt. Ebben a helyzetben jött a koronavírus és azzal együtt járó gazdasági visszaesés, ami a 2020-ban és 2021-ben összehozott masszív költségvetési deficittel együtt újra hatalmasat dobott az államadósságon. A GDP-arányos ráta

2021 elejére csaknem 81 százalékra nőtt, nem sokkal elmaradva a 2009-es 82 és 2011-es 83 százaléktól.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a magyar államadósság helyzete most ugyanolyan lenne, mint a 2008-as krízis utáni években. A 2020-as válság ugyanis teljesen más makrogazdasági környezetben érte a magyar gazdaságot, mint a 2008-as. A fenti ábrán egyrészt látszik, hogy a 2020-as gazdasági visszaesés az egész régióban komolyan eladósodást okozott, és ezúttal az átlagos uniós államadósság-mutató is magasabb volt magyarországinál.

Ennek azért is van jelentősége, mert a 2008-as válság után az egész világban jelentősebben – ortodox és unortodox eszközökkel egyaránt – lazították a monetáris feltételeket a jegybankok, és az olcsó pénz időszakában az államadósság is „olcsóbbá” vált. Ez jól látszik az alábbi ábrán, amin a régiós országok államadósságainak kamatterheit ábrázoltuk.

Habár az államadósság finanszírozása Magyarországon maradt a legdrágább 2020-ban, a hasonló mértékű, 80 százalék feletti adósságmutató GDP-arányosan jóval kisebb, csaknem feleakkora terhet jelentett, mint a 2008-as válság utáni időszakban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgy hatalmas korrupciógyanús tétel volt a magyar egészségügy legnagyobb fejlesztése az elmúlt 20 évbenHazánk volt az egyetlen régiós ország, ahol 2002 és 2019 között csökkent az állami egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya. Aztán jöttek a lélegeztetőgépek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkOrbán még a járvány évében is háromszor annyit költött sportra, mint Gyurcsányék összesenA 2010 előtti időszakban év 30-40 milliárd forintot költött az állam sportra, 2020-ban 527 milliárdot. A pénz sokkal több lett, de továbbra is rosszul osztja el a kormányzat.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElértéktelenedtek a nyugdíjak, de sokkal kevesebb lett az igazán szegény nyugdíjas 2010 utánEgyre kevesebb nyugdíjasra költünk egyre kevesebbet, és a nyugdíjak emelése lemarad a bérnövekedéshez képest. A szegény nyugdíjasok aránya mégis hatalmasat csökkent.

Adat államadósság államháztartás kamatteher Olvasson tovább a kategóriában