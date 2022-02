Javul a járványhelyzet, de a halálozások számának csökkenésére még várni kell

Fotó: AFP/Europress

Az ötödik hullám már az egész visegrádi régióban lecsengeni látszik a legfrissebb esetszámok tükrében. Igaz, a járvány még mindig erős, a naponta regisztrált új fertőzöttek száma egyelőre meghaladja a negyedik és az ötödik hullámok közötti átmenet során tapasztalt szintet.

Szlovákia kivételével már a pozitív tesztek országonkénti arányai is a járvány visszahúzódására utalnak a térségben, de még a pozitivitási ráták is viszonylag magasak, a járvány kontroll alatt tartását jelentő öt százalékos küszöbérték többszörösét mutatják.

Most már a kórházi kezelésre szoruló betegek számai is a járvány tetőzését sejtetik, sőt, Csehországban ez a mutató is egyértelműen csökkenőbe fordult az elmúlt napokban.

A vírushoz köthető halálesetek száma sem mutat már olyan meredek emelkedést a régiós országokban, mint az elmúlt hetekben, noha Szlovákiában még csak most kezd meglátszani az aktuális hullám hatása ezen a statisztikán.

A járvány gyengülésével az oltási kedv is csökken, az emlékeztető oltással ellátott lakosság aránya egyre lassabb ütemben nő a visegrádi országokban, Szlovákiában lényegében nem is történt az utóbbi napokban előrelépés e tekintetben.

Az óvintézkedések feladása is folytatódik, Lengyelországban márciustól lényegében a maszkviselési kötelezettség marad csak érvényben. Szlovákiában szombattól az éttermeket, a fitnesz- és wellnessközpontokat és fürdőket mindenki látogathatja, és bár létszámkorlátozások még fennmaradnak, az eseményeken való részvétel szabályai is lazulnak.

