Lassan átesnek az ötödik hullámon a visegrádi országok

Az ötödik hullám csúcsa mostanra Szlovákiában is körvonalazódni látszik a legfrissebb esetszámok tükrében, a többi visegrádi országban pedig folytatódott a fertőzések napi számának február eleje óta tartó csökkenése. A járvány azonban továbbra is viszonylag erős, az aktuális fertőzésszámok még a csökkenés után is az előző hullám csúcsaira emlékeztetnek a térségben.

Lengyelországban és Magyarországon már a pozitív tesztek aránya is a járvány visszahúzódására utal, míg Csehországban egyelőre az aktuális hullámcsúcs érésére, Szlovákiában pedig a járvány felfutására utal ez az adatsor. A pozitivitási ráta a járvány kontroll alatt tartását jelentő öt százalékos küszöbérték többszörösét mutatta a térségben az elmúlt napokban.

A kórházak terhelése egyelőre fokozódik a régióban, de Csehországban az első biztató, a járvány tetőzésére utaló jelek most már látszanak az egészségügyi szakellátást igénylő betegek számát nézve is.

A vírushoz köthető halálesetek száma egyelőre emelkedést mutat Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon, Szlovákiában pedig még nem mutatkozott meg az aktuális hullám hatása ezen a statisztikán. Annak ellenére, hogy a napi új fertőzöttek számát tekintve épp csak túl vagyunk az ötödik hullám csúcsán Magyarországon, a halálozási adatok épp az egy évvel ezelőtti, a második és a harmadik hullámok közötti időszakban tapasztalt állapotokra emlékeztetnek.

Az emlékeztető oltással ellátott lakosság aránya egyre lassabb ütemben nő a visegrádi országokban, így a térség országaiban mért átoltottság egyre inkább elmarad az uniós átlagtól.

Az elmúlt hetek lazításainak következtében egyre kevesebb óvintézkedés van érvényben a régióban. Sőt, most már a fertőzöttek engedélyezett mozgására is van példa: Szlovákiában immáron a koronavírusos képviselők is részt vehetnek a parlamenti üléseken, amennyiben tünetmentesek és maszkot, illetve kesztyűt viselnek.

