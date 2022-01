Az átfertőződéstől várja Közép-Európa a járvány végét

Fotó: AFP/Europress

Lengyelországban is rekordszintre emelkedett a naponta regisztrált új esetek száma az elmúlt napokban, így Magyarország és Csehország mellett a régió legnagyobb országában is eddig nem látott mértékben érezteti erejét a koronavírus-járvány. A járványgörbe Szlovákiában is meredeken ível felfelé, már ott is a november végi, decemberi eleji csúcs közelében alakul az új fertőzöttek számának hétnapos mozgóátlaga.

Szerte a régióban komoly kihívás lépést tartani a vírus terjedésével, ami jól látszik a pozitív tesztek arányán: a járvány kontroll alatt tartását jelentő öt százalékos küszöbérték többszörösét mutatják az adatok, a helyzet e tekintetben különösen Magyarországon aggasztó. Figyelemre méltó továbbá, hogy Szlovákiában sem volt még olyan magas a pozitivitási ráta, mint az elmúlt napokban.



Az újabb hullám felfutása most már valamelyest a kórházban kezelt koronavírusosok számán is látható, aminek december eleje óta tartó csökkenése az országok többségében megtorpant.



Mindezek ellenére a vírushoz köthető halálesetek napi statisztikái az elmúlt napokban szerte a régióban csökkentek, a múlt héten látott emelkedés Magyarországon és Szlovákiában csak átmeneti kilengésnek bizonyult – a térségben domináns omikron variáns okozta betegség tehát valóban jóval enyhébb lefolyásúnak bizonyul a korábbiakhoz képest.



Az emlékeztető vakcinát felvettek aránya az uniós átlagnál lassabban nő a régióban: míg az Európai Unió egészében egy hét alatt közel három százalékpontot nőtt a harmadik oltásban részesült lakosság aránya, addig a visegrádi országokban hozzávetőlegesen egy-egy százalékpontos emelkedés történt. Szembetűnő továbbá Lengyelország és Szlovákia lemaradása is, ahol az emlékeztető adagokat a lakosságnak még mindig csak kevesebb mint 30 százaléka vette fel. A vakcinációval kapcsolatos fontos eheti fejlemény, hogy Magyarországon a negyedik oltásra már az EESZT-n keresztül is foglalható időpont.



Csehországban a jövő héttől az Európai Gyógyszerügynökség által decemberben engedélyezett Novavax vakcina beadására is regisztrálhat a lakosság, noha az első adagokat várhatóan márciustól adják majd be. Vlastimil Valek, az ország egészségügyi minisztere a fehérjealapú szérum elérhetővé válásától azt reméli, hogy lendít az eddig alkalmazott, akár modernebb technológiával készült vakcinákkal szemben szkeptikus lakosság oltási kedvén.

A lengyel kormány úgy tűnik, a természetes megfertőződés által tervezi legyűrni a járvány újabb hullámát, Adam Niedzielski egészségügyi miniszter arra számít ugyanis, hogy februárban minden oltatlan – és persze sok beoltott is – megfertőződik, amivel véget ér a járvány. Bár a maszkviselés előírása és az oltások propagálása mellett a kormány bevezetett még néhány – a magyarországinál legalábbis szigorúbb – korlátozást, ezeknek azonban aligha sikerült érvényt szerezni.

Szlovákiában Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter szerint rövid, de súlyos lesz az omikron-hullám, javaslata szerint a lehető legtöbb teszteléssel, otthoni munkavégzéssel és a találkozások csökkentésével kell átvészelni a következő időszakot. A Közegészségügyi Hivatal szerint növekvő betegszám mellett hiány alakulhat ki a PCR-tesztekből és a laboratóriumi személyzetből, így már akár az otthon elvégezhető antigén tesztek is elegendők a pozitivitás igazolására, ha valahol megkövetelnék ezt.

A karantén időszaka a romló helyzet ellenére végül is az oltottságtól függetlenül öt napra rövidült Szlovákiában, azonban a munkaerő kiesésével kapcsolatos problémákat egyelőre még nem sikerült megoldani. A fertőzések miatt ugyanis egyre több óvodai csoport és iskolai osztály kerül karanténba, az egyébként még akár egészséges gyerekekkel pedig ilyenkor a szülőknek is otthon kell maradniuk. Az omikron variáns gyorsan terjed a gyerekek között is (noha a legtöbb fertőzött a 35-44 évesek közül kerül ki), így becslések szerint tíz napon belül fokozatosan bezárhatnak az iskolák, és az ország lakosságának negyede, vagyis mintegy másfél millió ember kényszerülhet ilyen módon otthonlétre.

