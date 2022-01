Tavaly nyáron több magyar dolgozott Ausztriában, mint a járvány előtt

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Nem tántorította el az ausztriai munkavállalástól a magyarokat, hogy a járvány első hullámában még tömegével küldték őket haza az osztrák munkáltatók. A friss Munkaerőpiaci Tükörben közölt adatok szerint 2020 februárja és márciusa között az Ausztriában dolgozó magyarok száma mintegy negyedével csökkent, tavaly nyáron azonban már a járványt megelőző hónapoknál is többen vállaltak munkát a határ túloldalán.

Reizer Balázs elemzéséből kiderül, hogy a 2020 elején tapasztalt drámai visszaesést alapvetően a szállodák és a többi vendéglátóhely bezárása okozta, de a többi ágazatban is csökkent a magyar foglalkoztatottak száma. Az első hullám lecsengésével azonban kisvártatva visszatértek a magyarok az osztrák munkahelyekre, és megközelítőleg annyian mentek ki dolgozni, mint 2020 első két hónapjában.

A fertőzések második hullámával ismét csökkenni kezdett az Ausztriában munkát vállaló magyarok száma, jórészt a vendéglátás korlátozásának következtében. A síszezon elmaradása miatt közel 16 ezer fővel kevesebb magyar dolgozott 2021 februárjában az előző évihez képest az osztrák vendéglátó szektorban. A járvány 2021 eleji hullámainak csillapodását követően viszont újra növekedni kezdett a kint dolgozó magyarok száma.

Reizer feltételezése szerint ha nem korlátozzák újra jelentősen a vendéglátókat a járvány miatt Ausztriában, akkor rövid távon még emelkedhet is az ott dolgozó magyarok száma. Érdemes továbbá a fentebbi ábrán megfigyelni, hogy bizonyos ágazatokban – leginkább a feldolgozóiparban, de a kereskedelemben is – még a legnehezebb hónapokban is viszonylag stabil a magyar vendégmunkások száma, vagyis nem mondható el általánosságban, hogy a járvány következtében tömegével mondtak volna fel az osztrák munkaadók a magyaroknak.

