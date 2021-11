Tízezrek hagyják el Budapestet, és egyre messzebb mennek

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A fővárostól 40-50 kilométerre található települések ingatlanpiacán is árrobbanást hozott a pandémia, a home office elterjedése kitolta a budapesti agglomeráció határait. Több olyan község, illetve kisváros is volt, ahol bő másfél év alatt közel duplájára emelkedtek a négyzetméterárak, így egyre messzebb kell kutatni, ha valaki megfizethető házat keres.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkElszálltak az ingatlanárak Budapest külső kerületeiben a járvány miattMiközben a belvárosban megállt az áremelkedés, a külső kerületekben gyors ütemben drágultak az ingatlanok, különösen a családi házak.

Tömegek indultak el kifelé a városokból

Ahogy szerdai cikkünkben bemutattuk, a járvány látványos változást hozott a fővárosi ingatlanpiacon. A belső kerületek korábbi évekre jellemző dinamikus árnövekedése megállt, miközben a külvárosban nagyot drágultak az ingatlanok, különösen a házak. A változás hátterében minden bizonnyal az áll, hogy a lezárások és a karanténok miatt felértékelődtek a kerttel rendelkező ingatlanok, miközben a home office-nak köszönhetően a munkába járás hossza és költségei már kisebb súllyal esnek a latba.

A folyamat azonban nem állt meg a városhatárnál, illetve a városhatároknál, és az agglomerációba történő kivándorlás gyorsulását már a népesedési adatok is mutatják. Korábban írtunk róla, hogy 2020-ban látványosan felgyorsult a legnagyobb magyar városok népességének csökkenése, miközben a környékükön lévő települések lakosságszámának emelkedése ugyanilyen látványosan nőtt.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkJóval többen laknak a Balatonnál és a népszerű agglomerációkban, mint a járvány előttCsökken a nagyobb magyar városok lakossága, a trendet a járvány csak felerősítette.

Budapest esetében annyi a különbség, hogy az árak alakulása alapján nem is feltétlenül a fővároshoz legközelebbi – gyakran már korábban is drága – településeket célozták meg a kiköltözők. Budapest népessége a korábbi évek stagnálásával szemben tavaly elég nagyot csökkent: a statisztikai hivatal (KSH) adatai alapján az év elején még bő 26 ezerrel éltek többen a fővárosban, mint az év végén.

Az eltűnő tízezreket azonban nem elsősorban a hivatalosan is a főváros agglomerációjához sorolt 80 település szívta fel. Bár a KSH szerint ezek népessége 2020-ban is több mint tízezer fővel nőtt, ám egyrészt ez lényegében megegyezik a korábbi évek növekedésével, másrészt jóval kevesebb, mint amennyien Budapestről eltűntek.

Egyre messzebb Budapesttől

Az ingatlanpiaci adatok arra utalnak, hogy az emberek egy része nem közvetlenül az agglomerációba, hanem távolabbi településekre költözött.

Magyarul a járvány tulajdonképpen kiszélesítette a főváros vonzáskörzetét.

A tendencia egyébként nem új keletű. Budapest külső kerületeiben 2020 előtt is gyorsuló ütemben nőttek az ingatlanárak, és ez a drágulás már a pandémiát megelőzően is elkezdett továbbgyűrűzni az agglomerációba – foglalta össze a korábbi helyzetet a G7-nek Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A járvány azonban újabb lökést adott ennek a folyamatnak. Mivel a home office miatt egyre többen voltak hajlandóak akár messzebbre is elköltözni, a fővárostól jóval távolabbi településeket is elérte az árrobbanás.

Ahogy az a fenti térképen is látszik – amelyen a nagyobb pöttyök jelzik a jelentősebb drágulást – több olyan Budapesttől 40-50 kilométerre lévő település is volt, ahol 50 százalékot is meghaladó mértékben emelkedtek az árak. Az ingatlan.com-on hirdetett házak és lakások medián négyzetméterára (amelynél darabra ugyanannyi magasabb ár van, mint alacsonyabb) idén november 3-án Kiskunlacházán például majdnem a kétszerese volt, mint az első igazolt koronavírus-eset előtti napon. De 60 százalék körüli emelkedést láthatunk Ócsán, Ráckevén és Turán is, míg a Budapesttől majdnem 100 kilométerre lévő Tápiószelén 80 százalékos drágulást hozott ez a bő másfél év. Ha csak családi házakat nézünk, akkor pedig ennél is nagyobb volt az árrobbanás.

Az ábrákon ráadásul csak azok a települések szerepelnek, ahol legalább 50 értékesítésre kínált ingatlan volt mind a két időpontban. A valószínűleg különleges helyzetben lévő Visegrád nem ilyen, a városban ugyanis jelenleg szinte egyáltalán nem lehet ingatlant vásárolni. Amit azonban eladásra kínálnak, annak a négyzetméterára több mint ötszöröse a 2020. márciusi szintnek. Ha ilyen mértékű emelkedés nem is volt, de szintén nagyot drágult a térképről ugyancsak lemaradt Bugyi. A fővárostól bő 40 kilométerre lévő községben Kiskunlacházához hasonlóan duplázódtak az árak.

Belvárosi árak az agglomerációban

Az agglomerációban – főleg a budai oldalon, a főváros közvetlen szomszédságában – persze korábban is voltak már olyan települések, amelyekben az árak megközelítették a budapesti szintet. A pandémiát közvetlenül megelőzően ez leginkább Remeteszőlős esetében volt elmondható, az ottani medián hirdetési négyzetméterár mindössze 28 ezer forinttal maradt a fővárosi érték alatt, igaz, így is csak a külső pesti kerületekben tapasztalt árakat haladta meg. Idén novemberre azonban Remeteszőlős mellett Üröm, Nagykovácsi és Törökbálint ingatlanárai is felkúsztak a budapesti szint fölé, olyan belvárosi részeket is lehagyva, mint Józsefváros, Ferencváros és Erzsébetváros.

Az ingatlanárak persze egy-egy településen belül is jókora szórást mutathatnak. Az ingatlan.com utcaszintű elemzése szerint a legdrágább agglomerációs utca a törökbálinti Óvoda utca volt 2020-ban, ahol 833 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek gazdát a lakóingatlanok, majd budaörsi, biatorbágyi, szentendrei és dunakeszi közterületek következtek a listán. Hozzájuk képest Pest megye távolabbi településein töredékáron is lehet ingatlant vásárolni, a térség legolcsóbb lakásaiért és házaiért még tavaly is 100 ezer forint alatti összeget fizettek a vevők négyzetméterenként.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgyetlen megyeszékhelyen tartottak lépést a bérek a lakásárakkalAz ingatlanárak sprintjéhez képest kocogás volt az elmúlt évek nagy bérrobbanása szinte az összes vidéki magyar nagyvárosban.

Adat Budapest covid ingatlan ingatlanár járvány Olvasson tovább a kategóriában