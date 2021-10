Szlovákiát dönti le először a járvány negyedik hulláma a visegrádi régióban

Fotó: AFP/Europress

Magyarországon a járvány negyedik hullámát augusztus vége óta érzékelhetjük, és nincs ez másképp a többi visegrádi országban sem: az ősz kezdetével a cseh, a lengyel és a szlovák járványgörbék is emelkedő irányba fordultak. A naponta regisztrált új megbetegedések száma Szlovákiában különösen aggasztó meredekséggel futott fel, a tavalyi ősz azonos időszakához képest az elmúlt pár napban közel kétszer annyi fertőzöttet azonosítottak. A többi visegrádi országban az esetszámok a negyedik hullámban lassabban emelkednek, mint a második hullám során.

A romló járványhelyzet a kórházak leterheltségén is megmutatkozik, ahogy az is, hogy a delta variáns okozta betegség lefolyása súlyosabb: Szlovákiában idén október elején majdnem háromszor annyian feküdtek koronavírus miatt kórházban, mint egy éve, vagyis a kórházban kezeltek száma az esetszámoknál is gyorsabban futott fel. Az új vírusváltozat ereje a magyar statisztikákban is megmutatkozik, arányaiban ugyanis sosem igényelt annyi beteg intenzív ellátást, mint most.

 A betegségben elhunytak száma is emelkedni kezdett a régió országaiban, különösen a negyedik hullámot jelenleg leginkább megszenvedő Szlovákiában.

 Az aggasztó szlovákiai helyzet hátterében vélhetően a régiós összehasonlításban is kirívóan alacsony átoltottság áll, a lakosság alig több, mint 40 százaléka esett csak át a koronavírus elleni teljes oltási soron, míg ugyanez az arány a régióban élen járó – de az uniós átlagtól a nyár vége óta már elmaradó – Magyarországon közel 60 százalék.

 A súlyosbodó járványhelyzet miatt Szlovákiában már életbe léptek bizonyos járványvédelmi óvintézkedések. Az országban térségenként eltérő szigorításokat vezetnek be a helyi járványstatisztikák alapján, amelyek egyelőre zömmel a vírus ellenében semmilyen védettséggel nem bíró lakosokat érintik. A járvány és az intézkedések erőssége szerint színkódokat kapnak az egyes járások – a héten már egyetlen térség sem esett a legkedvezőbb helyzetet mutató zöld kategóriába.

