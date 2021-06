Egyértelműen Magyarország a labdarúgó-Eb meglepetéscsapata

Fotó: AFP/Europress

A fogadóirodák oddsai alapján a magyar válogatott okozta a legnagyobb pozitív meglepetést az Európa-bajnokság csoportmérkőzésein. Az Oddsportal adatai szerint bár összességében nem a magyar, hanem a lengyel csapat meccseinek kimenetelét pontosan megtippelők nyerhették a legtöbbet, ám Lengyelország esetében a legjobban pont a szlovákok elleni mérkőzés fizetett, ahol kikaptak. Magyarország ezzel szemben két meglepetésnek számító döntetlennel került fel az Eb eddig legtöbbet fizető meccseinek listájára.

Ezt a rangsort egyébként a finn-dán meccs vezeti. A mérkőzésen egyértelműen Dánia volt az esélyesebb, mégis a finnek nyertek. Más kérdés, hogy az összecsapás ennek ellenére egész biztosan nem emiatt, hanem Christian Eriksen drámájáról marad emlékezetes. A második legnagyobb meglepetést már Magyarország szolgáltatta, méghozzá a tegnapelőtti müncheni döntetlennel, de ötödik helyre került ezen a listán a franciák elleni 1-1 is*Az oddsportal adatai természetesen eltérhetnek más fogadóirodák oddsaitól, és akadnak is olyan meccsek, ahol voltak különbségek, de jellemzően nem jelentősek, ráadásul a számok, mivel egy irodától származnak, összehasonlíthatóak..

Aki a magyar válogatott mind a három meccsének kimenetelét előre megtippelte, az a feltett összeg 81-szeresét nyerhette. Ugyanez a lengyeleknél több mint százszoros pénzt jelentett, minden más csapatnál azonban jóval kevesebbet. Közülük ráadásul egyértelműen pozitív meglepetést talán csak a finnek és a svédek okoztak, a spanyolok két gyengébb eredmény miatt kerülhettek fel a listára.

A magyar válogatott egyébként a csoportmeccsek meglepetésével időközben még a végső győzelemre is növelni tudta az esélyét. Bár ez az Eb rajtja előtt is csak minimális volt, de a Compare.bet adatai szerint a francia meccs után (annak ellenére, hogy a továbbjutáshoz is egy biztos németországi győzelem kellett volna) kismértékben még nőtt is a magyar válogatott Eb-győzelmének valószínűsége.

A csoportmeccsek alapján a Compare.bet szerint egyébként az olaszok, a németek és a hollandok sansza nőtt látványosan a végső sikerre, az angoloké, a belgáké és a portugáloké viszont csökkent.

