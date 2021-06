0,191 százalék, hogy Magyarország nyeri a foci Eb-t

Szurkolók ünnepelnek a körúton a 2016-os Eb magyar-portugál mérkőzése után. Fotó: AFP/Europress

Látványosan rosszabb esélyekkel vág neki Magyarország a pénteken kezdődő labdarúgó-Európa-bajnokságnak, mint amilyenekkel a 2016-oson indult, legalábbis a fogadóirodák szerint. A torna előtti oddsok alapján öt évvel ezelőtt még a negyeddöntő elérésére is több mint 10 százalék esélye volt a magyar válogatottnak, ezúttal azonban a csoportból való továbbjutásra is csak egy az öthöz a sansz.

Ez persze nem meglepő annak fényében, hogy most sokkal keményebb csoportba kerültük, mint legutóbb. Akkor előzetesen a négyesünkben legerősebb portugálok sem tartoztak a torna legnagyobb esélyesei közé*Függetlenül attól, hogy végül megnyerték az Eb-t., ezúttal azonban mindhárom ellenfelünk jó eséllyel pályázik a végső győzelemre. A bukmékereknél a világbajnok franciák az abszolút favoritok, de közel 10 százalék a valószínűsége egy német sikernek és egy portugál címvédésnek is*A számításhoz 22 fogadóiroda oddsait vettük figyelembe, ezekből számoltunk valószínűségeket..

Most egyébként általánosságban is bizonytalanabb az Eb kimenetele, mint 2016-ban. Öt éve a fogadóirodák szerint előzetesen a francia-német-spanyol hármas nagyon kiemelkedett a mezőnyből, és jóval 50 százalék feletti volt a valószínűsége, hogy közülük kerül ki az Európa-bajnok. Rajtuk kívül akkor csak az angolok esélyét tették 9 százalék fölé.

Az idén viszont összesen hét olyan csapat is van, amelynél a végső győzelem valószínűsége meghaladja ezt a szintet. A már említetteken kívül a belgák, a portugálok és az olaszok is reális eséllyel pályáznak az Eb-címre a bukmékerek szerint. Ráadásul most a hollandok is ott vannak az Európa-bajnokságon, szemben a 2016-os kontinensviadallal.

A nagyon erős ellenfelek miatt egyébként az összes résztvevő közül a magyar válogatottnak van a legkisebb esélye, hogy továbbjusson a csoportból. Az oddsok alapján majdnem 80 százalék a valószínűsége, hogy már itt kiesünk, ráadásul elég nagy a sansz (42 százalék) arra is, hogy három vereséggel. Ennél még a torna leggyengébb válogatottjának számító, a világranglistán mindössze 62. észak-macedónoktól is jobb szereplést várnak a csoportkörben, igaz, nekik nem a francia-német-portugál, hanem a holland-ukrán-osztrák hármassal kell meccselniük. Ha viszont a csoportból továbbjutunk, akkor már jobbak az esélyeink az észak-macedónoknál.

A csoportkörben egyébként az angolok és a hollandok véreznek el a legkisebb valószínűséggel, az esélyesek közül a portugálok viszont komoly veszélyben vannak a halálcsoportban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKértek 170 milliárdot a magyar focira, a kormány négyszer annyit adottAz volt a terv, hogy 2019-re a labdarúgás a költségvetés nettó befizetője lesz, azaz nem viszi, hanem hozza majd a közpénzt. Ehelyett az idén több mint 100 milliárd megy el focira.

