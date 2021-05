A visegrádi országok mind nyitnak, de az utazás feltételeit még a régión belül sem sikerült összehangolni

Tavaly ősz eleje óta nem látott szintre csökkentek a visegrádi régióban a koronavírus esetszámok az utóbbi napokban. Az új esetek számát tekintve mostanra kezdik egymást megközelíteni a régiós járványgörbék, igaz továbbra is inkább a tendenciákat érdemes összevetni az országok között, a konkrét számadatok hasonlításával óvatosnak kell lenni.

Erre hívja fel a figyelmet a pozitív eredménnyel záruló tesztek aránya is, ennek tükrében ugyanis továbbra is jól látszik, hogy a cseh és a szlovák tesztprotokollok merőben eltérnek a lengyelországitól és a magyarországitól. Előbbi két országban a tömeges tesztelés mellett döntöttek, és már hetek óta olyan alacsony szinten van a mutató, hogy érdemben már nincs is hova javulnia. Lengyelországban és Magyarországon viszont a pozitivitási ráta most közelítette meg a járvány feletti kontrollt jelentő öt százalékos szintet.



A halálozási adatok is a járvány visszahúzódására utalnak. Csehországban és Lengyelországban a múlt héten a csökkenés megtorpanását láthattuk, de ez szerencsére csak átmenetinek bizonyult.

A beadott oltások számát tekintve a visegrádi szomszédok érdemi felzárkózása Magyarországhoz még várat magára. Lengyelország gyorsítani tudott az oltási programján az utóbbi hetekben, Csehország és Szlovákia pedig továbbra is együtt haladnak. <span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Csehországban a következő héttől nyithatnak meg a mozik és a színházak a szállodákkal együtt, az általános és középiskolai tanulók pedig mindannyian a tantermekben folytatják a tanévet. Lengyelországban is a jövő héten nyitnak a mozik, a színházak és a kulturális intézmények, egyelőre korlátozott kapacitással. Szlovákiában megszűnt a kijárási és gyülekezési korlátozásokat lehetővé tevő veszélyhelyzet, miközben a legtöbb járás a Covid-automata rózsaszín besorolásába került – ebben a kategóriában ugyan a vendéglők belterei még nem látogathatók, de a teraszok nyitva lehetnek és a sportrendezvények is látogathatók.

A nyár közeledtével egyre aktuálisabb az utazási lehetőségek kérdése, ez ügyben a napokban kezdtek egyeztetni a visegrádi négyek és Ausztria. Az egységes uniós igazolások hiányában egyelőre az országok saját hatáskörben, változó eljárásrendben állítanak ki oltást tanúsító okmányokat. Csehországban a második oltást követően kapják meg az oltottak a védettségi dokumentumot, ami az oltás időpontját követő két hét eltelte után válik csak érvényessé. Lengyelországban szintén a második oltás után egy QR-kód formájában tölthetik le az igazolásukat az oltakozók, de erre nem tekintenek védettségi igazolványként.

Szlovákiában a Szputnyik V vakcinák beszerzése után az oltási igazolásokkal kapcsolatban is politikai feszültségek alakultak ki. Az országban egységes védettségi dokumentum híján az oltópontok különböző igazolásokat állítottak ki. Ez a gyakorlat visszaélésekre ad lehetőséget abban az esetben, ha valaki a háziorvosánál nemzetközi oltási igazolást kér a koronavírus elleni vakcina felvételéről például egy külföldi út miatt. A helyzet rendezését ezen a héten jelentette be a szlovák egészségügyi miniszter, most már ideiglenes oltási igazolvány jár az oltottaknak, amit azok is megkaphatnak, akik korábban kapták meg az oltásaikat, igaz egyelőre nem egészen világos, hogy milyen módon.

Magyarország a régió országai közül egyelőre Csehországgal kötött különmegállapodást a nemzeti védettségi dokumentumok kölcsönös elfogadásáról. Ennek értelmében a védettséget tanúsító plasztikkártyát felmutató magyarok a vakcina típusától függetlenül tesztelési és karanténkötelezettség nélkül látogathatnak Csehországba, a belépés az első oltás utáni 22. naptól lehetséges.

Lengyelország már két hónapja jelezte, hogy csak az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákkal oltott személyeket tekinti védettnek, így az oltóanyag típusát nem tartalmazó magyar védettségi igazolvány elfogadása eleve problémákba ütközik. Szlovákiával már megkezdődtek a kétoldalú megállapodást előkészítő egyeztetések, de rövid távon nem valószínű, hogy ez megszületne, többek között a szlovák oltási igazolvány körüli anomáliák miatt sem.

A régiós országok közötti utazást az uniós vakcinaútlevél bevezetése teheti majd egyszerűbbé, ennek tesztprogramjához csatlakozott Csehország és Lengyelország is. A próba első szakasza várhatóan a jövő héten kezdődik, majd a további tesztek júniusban is tartani fognak. A papíralapon és elektronikusan is kiadható dokumentumok élesben történő bevezetését június végéig tervezi az Európai Bizottság.

